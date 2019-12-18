شكرا لقرائتكم محمود متولى يشارك تدريجيا فى مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للأهلي أن محمود متولي لاعب الفريق يشارك في المران الجماعي بشكل تدريجي بعدما كشفت الأشعة الأخيرة التي أجراها التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له خلال مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، والتي غاب بعدها عن المشاركة الجماعية.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز متولي، للمرحلة المقبلة التي يخوض خلالها الأهلي مواجهات مهمة في الدوري العام، بالإضافة إلى دور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا.

وكان متولي قد قام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي وتأكدت جاهزيته طبيا من خلال الأشعة الأخيرة التي أجراها بالتنسيق مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق.