شكرا لقرائتكم محمود متولى يشارك تدريجيا فى مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى الجهاز الفني لتجهيز متولي، للمرحلة المقبلة التي يخوض خلالها الأهلي مواجهات مهمة في الدوري العام، بالإضافة إلى دور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا.
وكان متولي قد قام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي وتأكدت جاهزيته طبيا من خلال الأشعة الأخيرة التي أجراها بالتنسيق مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق.
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