شكرا لقرائتكم فايلر يصر على التعاقد مع مهاجم بدلا من مدافع فى الميركاتو الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وكانت الفترة الماضية قد شهدت إقتراحاً داخل الاهلي بالتعاقد مع مدافع وليس مهاجم خلال يناير المقبل بإعتبار أن خط الدفاع يُعاني في الفريق بسبب الإصابات المتتالية كما أن الفريق يضم حلول هجومية كثيرة مُتمثلة في وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن ومعهم أخرين يُجيدون زيارة شباك المنافسين أمثال أجاي ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد سليمان.
وأصر فايلر على موقفه وطلب التعاقد مع مهاجم يدعم الفريق في يناير المقبل على أن يتم تأجيل تدعيم الدفاع للصيف الجاري.
ويتبقي للأهلي مكان شاغر في القائمة بعد ضم محمود عبد المنعم كهربا سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة ، وفتح الاهلي خطوط إتصالات مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري .
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يصر على التعاقد مع مهاجم بدلا من مدافع فى الميركاتو الشتوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.