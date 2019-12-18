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فايلر يصر على التعاقد مع مهاجم بدلا من مدافع فى الميركاتو الشتوي

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جدة - عمرو شويل  

وكانت الفترة الماضية قد شهدت إقتراحاً داخل الاهلي بالتعاقد مع مدافع وليس مهاجم خلال يناير المقبل بإعتبار أن خط الدفاع يُعاني في الفريق بسبب الإصابات المتتالية كما أن الفريق يضم حلول هجومية كثيرة مُتمثلة في وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن ومعهم أخرين يُجيدون زيارة شباك المنافسين أمثال أجاي ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد سليمان.

 

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وأصر  فايلر على موقفه وطلب التعاقد مع مهاجم يدعم الفريق في يناير المقبل على  أن يتم تأجيل تدعيم الدفاع للصيف الجاري.

 

ويتبقي للأهلي مكان شاغر في القائمة بعد ضم محمود عبد المنعم كهربا سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة ، وفتح الاهلي خطوط إتصالات مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري .

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