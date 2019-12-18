شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى حارس الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ31 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ31، حيث إنه من مواليد 18 ديسمبر عام 1988 فى الحامول بكفر الشيخ.

محمد الشناوى هو الحارس الأول للأهلى والمنتخب الوطنى وبدأ مشواره مع الكرة فى نادى الحامول فى فرق الناشئين ثم انتقل لناشئى الأهلى من سنة 2002 إلى سنة 2009 وتدرج فى المراحل السنية.

لعب محمد الشناوى للأهلى والطلائع وبتروجت وعاد للأهلى ليكون رقم 1 فى القلعة الحمراء والمنتخب الوطنى، وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية، حيث شارك مع الفراعنة فى كأس العالم روسيا 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وأورجوا وفى بطولة امم أفريقيا 2019 وحصد العديد من الألقاب.