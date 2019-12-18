شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن إصابة رمضان صبحى بتمزق فى الخلفية ويغيب 6 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى، إن الأشعة التى أجراها رمضان صبحى لاعب وسط الفريق أكدت إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية.

وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب تعرض للإصابة أثناء مشاركته فى تدريبات الفريق أمس الثلاثاء ما تسبب فى عدم استكماله للمران وخضوعه لأشعة على العضلة الخلفية.

وأوضح محمود أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلى لمدة 6 أسابيع قبل العودة مجددًا للمشاركة فى المباريات والتدريبات الجماعية.

يدخل الأهلى فى معسكر بمدينة الإسكندرية، اليوم، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى غدا على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز.