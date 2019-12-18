شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على لـ"سوبر كورة": أنا مش خاين.. فولهام الإنجليزى فاوضنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالمخالفة لكل قوانين الطبيعة، وبرغم ضعف الإمكانيات، نجح المخضرم أحمد على فى اقتناص لقب هداف الدورى مع المقاولون العرب الموسم الماضى قبل انتقاله لـ بيراميدز هذا الموسم، وفى سنواته الأخيرة حصل "القناص" على لقب أفضل مهاجم فى الدورى المصرى بالعديد من الاستفتاءات، لنتوجه إليه بالعديد من الأسئلة لكشف المستور فى العديد من الأمور.

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