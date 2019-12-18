شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة الإسماعيلى والأهلى فى الدورى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة الإسماعيلى والأهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الخميس، ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

ويدخل المارد الأحمر مباراة غد بحثاً عن مواصلة أرقام القياسية بالدورى هذا الموسم بالإضافة لتعزيز موقعه فى صدارة المسابقة بعدما لعب 6 مباريات فاز بهم جميعاً ليحقق العلامة الكاملة ويتصدر الدورى برصيد 18 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين وسجل لاعبوه 18 هدفاً، وتلقت شباكه هدفا وحيدا، فى بداية أكثر من مثالية للمدرب السويسرى فايلر والذى ظهرت بصماته سريعًا على الفريق فى الأسابيع الأخيرة.

ويحتل الدراويش المركز السادس بجدول ترتيب الدورى بعد أن خاض الفريق 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 3 وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف، وتعتبر مواجهة الاهلى فرصة ثمينة لبرازيل الكرة المصرية من أجل الاقتراب أكثر من صدارة الترتيب خاصًة وأن الموسم لازال في بدايته.