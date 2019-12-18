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فايلر يرفض فكرة تدعيم الدفاع فى يناير ويصر على ضم مهاجم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على التعاقد مع مهاجم وليس مدافع خلال فترة الانتقالانت الشتوية المقبلة، لقناعته بأن خط الهجوم يحتاج تدعيم فى الفريق.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اقتراحاً داخل الأهلى بالتعاقد مع مدافع وليس مهاجم خلال يناير المقبل باعتبار أن خط الدفاع يُعانى فى الفريق بسبب الإصابات المتتالية، كما أن الفريق يضم حلول هجومية كثيرة مُتمثلة فى وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن ومعهم أخرين يُجيدون زيارة شباك المنافسين أمثال أجايى ورمضان صبحى وحسين الشحات ووليد سليمان.

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وعلم ”الخليج 365” أن فايلر أصر على موقفه وطلب التعاقد مع مهاجم يدعم الفريق فى يناير المقبل، على أن يتم تأجيل تدعيم الدفاع للصيف الجارى.

ويتبقى للأهلى مكان شاغر فى القائمة بعد ضم محمود عبد المنعم كهربا سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة، وفتح الأهلى خطوط اتصالات مع النيجيرى بليسنج إليكى مهاجم لوزيرن السويسرى.

 

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