شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب يد 2000 يواجه المجر وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة منتخب كرة اليد مواليد 2000 نظيره المجرى وديا على أرض الأخير، فى إطار استعداد منتخب مصر لبطولة أفريقيا 2020 شهر أغسطس المقبل.

وتضم قائمة منتخب مصر فى المجر كلا من اللاعبين ياسر سيف الدين وعبد الرحمن حميد و عمر بيبو و سيف هانى "فوكس" و محمد لاشين و مهاب سعيد و عمر أحمد و مهاب سعيد و هشام محمد و مؤمن حسام و يوسف علاء الدين و محمد سمير و هانى سليمان و جمال صلاح و مازن رضا و مازن صلاح و محمد سيد.

من المقرر أن يلتقى منتخب اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، نظيره المجرى بعد غد الجمعة فى ودية ثاية.

وجدير بالذكر أن أحفاد الفراعنة أبطال كأس العالم لليد الأخير بمقدونيا.