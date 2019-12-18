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شكرا لقرائتكم خبر عن ليالي الكلاسيكو.. غيابات بالجملة تضرب ريال مدريد وبرشلونة قبل المواجهة المرتقبة والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة كلاسيكو الأرض والتي تجمع ببن فريقي برشلونة وريال مدريد، في اللقاء المؤجل الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة، من الدوري الإسباني الممتاز.
وتقام المباراة التي تجمع ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
ويمتلك برشلونة 35 نقطة في الصدارة متساويًا مع الوصيف ريال مدريد، ولكن بفارق الأهداف.
ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز من أجل الأنفراد بصدارة جدول الترتيب.
حيث ضربت الإصابات الفريقين قبل اللقاء بصورة قوية، وسيغيب لاعبين مؤثرين من كلا الفريقين عن اللقاء أبرزهم إدين هازارد ومارسيلو من جانب الفريق الملكي، وعثمان ديميلي من جانب العملاق الكتالوني.
حيث يغيب عن ريال مدريد، مجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين في صفوفه، وهم ماركو أسينسيو ومارسيلو وإيدين هازارد ولوكاس فاسكيز وخاميس رودريجيز.
بينما يفتقد البارسا لخدمات كلاً من البرازيلي أرثور والفرنسي عثمان ديمبلي.
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