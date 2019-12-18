تفوق واضح لـ ميسي على ريال مدريد في ليالي الكلاسيكو

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة كلاسيكو الأرض والتي تجمع ببن فريقي برشلونة وريال مدريد، في اللقاء المؤجل الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة، من الدوري الإسباني الممتاز.



وتقام المباراة التي تجمع ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويمتلك برشلونة 35 نقطة في الصدارة متساويًا مع الوصيف ريال مدريد، ولكن بفارق الأهداف.

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ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز من أجل الأنفراد بصدارة جدول الترتيب.

حيث خاض البرغوث الأرجنتيني 41 مباراة مع برشلونة أمام منافسة التقليدي ريال مدريد ومباراة اليوم ستكون الـ 42 لـ ميسي في الكلاسيكو.

حيث فاز ميسي في 19 مباراة مع العملاق الكتالوني، وتعادل في 10 مباريات، وخسر في 12 مباراة.

وتمكن ميسي من إحرز 26 هدف في مرمى ريال مدريد وصناعة 14 أسيست خلال ليالي الكلاسيكو.