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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
تقام اليوم الأربعاء 18-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة كلاسيكو الأرض التي تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في الليجا.
حيث يلاقي برشلونة نظيره ريال مدريد في مباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر في الليجا.
ويلتقي أوكسفورد أمام مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد أمام كولشيستر يونايتد، في كأس الرابطة.
ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.
مباريات الدوري الإسباني
برشلونة x ريال مدريد، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3.
مباريات الدوري الإيطالي
سامبدوريا x يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 4.
مباريات الدوري الألماني
فرايبورج x بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 5.
مباريات كأس الرابطة الإنجليزية
أوكسفورد x مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.
إيفرتون x ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
مانشستر يونايتد x كولشيستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 7 beIN SPORT.
مباريات كأس العالم للأندية
مونتيري المكسيكي x ليفربول الإنجليزي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.
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