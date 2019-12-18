شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال مدريد، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسبان، بملعب "كامب نو".

ويأمل كلا الفريقين لتحقيق الفوز لينفرد بصدارة جدول الترتيب. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد Advertisements تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد تذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3 وbeIN Sports 4K. ويمتلك برشلونة 35 نقطة في الصدارة متساويًا مع الوصيف ريال مدريد، ولكن بفارق الأهداف.

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