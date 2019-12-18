شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري متوقع لـ ليفربول أمام مونتيري في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، أمام نظيره مونتيري المكسيكي، مساء اليوم، في إطار نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم مع فريق فلامينجو البرازيلي، والذي تمكن من عبور الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية يوم السبت المقبل. التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام مونتيري: حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون. خط الوسط: ميلنر، تشامبرلين، كيتا. Advertisements خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو. التشكيل المتوقع لـ مونتيري أمام ليفربول: حراسة المرمى: باروفيرو. خط الدفاع: ميدينا، مونتيس، نيكولاس سانشيز، فانجيوني. خط الوسط: كارلوس رودريجيز، جونزاليز، بيزارو، جاياردو. خط الهجوم: فونيس موري، بابون.

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