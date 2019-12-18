هل يستمر تفوق زيدان على برشلونة في ليالي الكلاسيكو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة كلاسيكو الأرض والتي تجمع ببن فريقي برشلونة وريال مدريد، في اللقاء المؤجل الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة، من الدوري الإسباني الممتاز.



وتقام المباراة التي تجمع ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويمتلك برشلونة 35 نقطة في الصدارة متساويًا مع الوصيف ريال مدريد، ولكن بفارق الأهداف.

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ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز من أجل الأنفراد بصدارة جدول الترتيب.

وخاض الفرنسي زيدان الدين زيدان 7 مباريات أمام غريمة التقليدي فريق برشلونة.

تمكن زيدان من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة مباراتين أيضًا.

أما عن قدرة فريقة في إحراز الأهداف فقد أحرز الملكي 12 هدف وتلقت شباكه11 هدف من الفريق الكتالوني.