أندية العجوز تتصارع على ضم الفرنسي ومنهم كبيري البريميرليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يسعى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لتدعيم خط وسط ميدانه، خلال الفترة المقبلة أو مع نهاية الموسم الجاري، حيث يآمل النرويجي سولشاير بضم لاعب مميز في الوسط لتعويض رحيل قائد الفريق "بول بوجبا" القريب من الدوري الإسباني والإيطالي.



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ووفقا للعديد من الصحف والمواقع الأوروبية، هناك سعى ورآ التعاقد مع نجم ليل الفرنسي الشاب "بوباكاري سوماري", الذي يبلغ ٢٠ عما، بحيث أن لديه عروض من أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام "مورينيو ", الساعي هو والآخر لتدعيم فريقه بلاعب وسط مميز، بعد أن انتشل الفريق من القاع وقربه شيئا فشيئا من المربع الذهبي رغم حضوره الحالي بالمرتبة الخامسة.

وأو ضحت تلك التقارير والتوقعات، أن هناك احتمالية لدى انشستر يونايتد وتوتنهام بضم نجم أيامي فان دي بيك لاعب أيامي أمستردام الهولندي.

جدير بالذكر أنه، قد ارتبط اسم اللاعب بالعديد من الأندية الكبيرة، مثل مانشستر يونايتد ونابولي وتوتنهام وكذلك أتلتيكو مدريد وريال مدريد، حتى يكون لدى صاحب ال٢٠ عاما فرصة قوية للتواجد في أقوى وأعنف الدوريات الخمس الكبرى.