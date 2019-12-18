موعد والقنوات الناقلة ومعلقي مباراة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأندية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، أمام نظيره مونتيري المكسيكي، مساء اليوم، في إطار نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم مع فريق فلامينجو البرازيلي، والذي تمكن من عبور الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية يوم السبت المقبل. موعد مباراة ليفربول ومونتيري تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومونتيري تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1، وقناة الكأس القطرية 3، والكأس القطرية 6. مُعلقو مباراة ليفربول ومونتيري يعلق يوسف سيف على المباراة عبر قناة bein sports hd1. ويعلق أحمد الطيب عبر قناة الكأس القطرية 3. ويعلق خالد الحدي عبر قناة الكأس القطرية 6.

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