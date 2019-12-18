مصر المقاصة يخصم 5 % من عقود اللاعبين عقب الهزيمة أمام الاتحاد السكندري

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جدة - عمرو شويل خصم مجلس إدارة نادي مصر المقاصة 5 % من عقود اللاعبين عقب الهزيمة أمام الاتحاد السكندري فى الدورى الممتاز بنتيجة 2 / 3 ضمن مواجهات الجولة الثامنة للدوري. ولعب مصر المقاصة 8 مباريات فى الدوري للموسم الجاري 2019 – 2020 ، فاز فى مباراتين وخسر فى 5 و تعادل فى لقاء واحد ويتواجد فى المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط. Advertisements يدرس الجهاز الفنى لفريق مصر للمقاصة إجراء تغييرات عديدة داخل تشكيل الفريق عقب الخسارة أمس من الاتحاد السكندرى بثلاثية مقابل هدفين فى الجولة الثامنة للدورى. يستعد مصر المقاصة لمواجهة طنطا يوم الجمعه فى الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

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