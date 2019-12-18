شكرا لقرائتكم شوقي غريب وجهاز المنتخب الأولمبي يطمئنون على رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب هاتفيا باللاعب رمضان صبحي لاعب الأهلي للإطمئنان على إصابته التى تعرض لها اللاعب خلال تدريب الفريق أمس استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي غدًا فى الجولة التاسعة للدوري.

وأثبتت الأشعة التى أجراها رمضان صبحي، صانع ألعاب الأهلي، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مران الفريق أمس الثلاثاء ، وأكد مسئولو الأهلي أن غياب اللاعب سيمتد لشهر من الآن على أن يؤدي اللاعب برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

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فيما حرص أعضاء الجهاز المعاون على الإطمئنان على صحة رمضان صبحي وتمنو سرعة عودة للملاعب سريعاً خاصة أنه أحد الاعمدة الأساسية للفراعنة.

يستعد الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي غداً ضمن مواجهات الجولة التاسعة للدوري و ذلك باستاد المكس بالإسكندرية.