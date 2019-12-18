شكرا لقرائتكم الزمالك يحقق في تسريب عقود لاعبي فريق الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكلف مجلس إدارة الزمالك ، الشئون القانونية بالنادي بفتح التحقيق مع بعض الموظفين والاداريين داخل النادي لمعرفة المتسبب في تسريب عقود اللاعبين، كما سيتم التحقيق داخل الجهاز الإداري لفريق الكرة ، والمختص بانهاء إجراءات التعاقدات وقيد اللاعبين في اتحاد الكرة.
وتم تسريب عقود أكثر من لاعب في الأيام الماضية أخرهم محمد عواد حارس مرمي الفريق وخالد بوطيب مهاجم الفريق .
وقال مرتضى لللاعبين خلال الجلسة التى جمعتهم اليوم الثلاثاء: "لو ده مستواكم يبقى أخصم 70% من قيمة عقودكم، لأنى جايب لاعيبة سوبر، لكن لو مش مستواكم يبقى زى الناس ما قالت إنكم متأمرين على النادى وأنا أشك إنكم تتأمرون على النادى".
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