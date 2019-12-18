الزمالك يحقق في تسريب عقود لاعبي فريق الكرة

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك فتح التحقيق في تسريب عقود لاعبي فريق الكرة خلال الأيام الماضية، والتي أثارت أزمة داخل الفريق بعدما طالب بعض اللاعبين بتعديل عقودهم للمساواة مع زملائهم.

وكلف مجلس إدارة الزمالك ، الشئون القانونية بالنادي بفتح التحقيق مع بعض الموظفين والاداريين داخل النادي لمعرفة المتسبب في تسريب عقود اللاعبين، كما سيتم التحقيق داخل الجهاز الإداري لفريق الكرة ، والمختص بانهاء إجراءات التعاقدات وقيد اللاعبين في اتحاد الكرة.

وتم تسريب عقود أكثر من لاعب في الأيام الماضية أخرهم محمد عواد حارس مرمي الفريق وخالد بوطيب مهاجم الفريق .

هدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، لاعبى الفريق الكروى الأول، بخصم 70% من قيمة عقودهم بعد الخسارة من طلائع الجيش بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما أمس الاثنين على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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وقال مرتضى لللاعبين خلال الجلسة التى جمعتهم اليوم الثلاثاء: "لو ده مستواكم يبقى أخصم 70% من قيمة عقودكم، لأنى جايب لاعيبة سوبر، لكن لو مش مستواكم يبقى زى الناس ما قالت إنكم متأمرين على النادى وأنا أشك إنكم تتأمرون على النادى".