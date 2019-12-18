شكرا لقرائتكم منتخب مصر الأول لكرة اليد يواجه العراق وديا بصالة المركز الأوليمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فى السادسة مساء اليوم الأربعاء ، منتخب مصر الأول لكرة اليد نظيره العراقى وديا على صالة المركز الأوليمبى إستعدادا لامم أفريقيا المقرر لها شهر يناير القادم.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الفراعنة مع العراق فى ودية ثانية غدا الخميس فى نفس التوقيت .

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تأتى وديتى العراق فى ظل إعتذار منتخب البحرين عن المواجهتين التى كان مقرر لهما يومى 15 ، 17 ديسمبر الجارى ضمن برنامج منتخب مصر استعدادا لأمم افريقيا المقرر إقامتها في تونس الشهر المقبل والمؤهلة لاولمبياد طوكيو .

جاء اعتذار البحرين بسبب مشاركة عدد كبير من لاعبيها في الدوري الاماراتي المحترفين بأنديته والذي وضع ضوابط صارمة لسفر محترفيه للودية، ويعاني منتخب مصر من نفس الأزمة مع لاعبنا الدولي علي زين الذي يلعب للشارقة الاماراتي .

من المقرر أن يطير المنتخب إلى أوروبا لمواجهة صربيا يومى 26و 28 ويسدل بها الستار على استعدادات شهر ديسمبر، ثم يختتم الفراعنة برنامجهم قبل السفر لتونس فى يناير المقبل بوديتين من العيار الثقيل عندما يواجه المنتخب السويدى العملاق يومى 5 و7 يناير، ثم يعود المنتخب للقاهرة يوم 9 ويستمر بها حتى موعد السفر لتونس يوم 14 من الشهر نفسه لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.