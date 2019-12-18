الزمالك يفتح تحقيقا فى أزمة تسريب عقود اللاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على فتح تحقيق فى تسريب عقود لاعبى فريق الكرة خلال الأيام الماضية، والتى أثارت أزمة داخل الفريق بعدما طالب بعض اللاعبين بتعديل عقودهم للمساواة مع زملائهم. وكلف مجلس إدارة الزمالك الشئون القانونية بالنادى بفتح التحقيق مع بعض الموظفين والإداريين داخل النادى لمعرفة المتسبب فى تسريب عقود اللاعبين، كما سيتم التحقيق داخل الجهاز الإداري لفريق الكرة، والمختص بإنهاء إجراءات التعاقدات وقيد اللاعبين فى اتحاد الكرة. وتم تسريب عقود أكثر من لاعب فى الأيام الماضية آخرهم محمد عواد حارس مرمى الفريق وخالد بوطيب مهاجم الفريق.

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