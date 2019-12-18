شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يحذر لاعبى الإنتاج الحربى من انتفاضة تماسيح النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبى فريقه من انتفاضة فريق أسوان فى مباراة الفريقين المقبلة، مشددا على ضرورة احترام المنافس رغم أنه يقبع بالمركز الأخير بالمسابقة لضمان الحصول على النقاط الثلاث.

ويتوجه فريق الإنتاج الحربى إلى أسوان غداً الخميس تمهيداً لملاقاة تماسيح النيل فى الجولة التاسعة للمسابقة الدورى، والمقرر لها الثانية والنصف ظهر الجمعة على ستاد أسوان الرياضى.

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ومن المقرر أن يعلن مختار مختار قائمة فريقه التى ستغادر إلى أسوان عقب نهاية المران الأخير.

وفاز الإنتاج الحربى على طنطا بهدف دون رد فى الجولة الثامنة للمسابقة بينما خسر أسوان من سموحة بنفس النتيجة فى إطار ذات الجولة.

ويقبع أسوان فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 7 مواجهات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى مباراتين وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة أمام طلائع الجيش فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الثامن برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.