شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يطمئن على إصابة رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب اتصالا هاتفيا برمضان صبحي لاعب الأهلي للاطمئنان على إصابته التى تعرض لها اللاعب خلال تدريب الفريق أمس استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي غدًا فى الجولة التاسعة للدوري.

أثبتت الأشعة التى أجراها رمضان صبحي، صانع ألعاب الأهلي، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مران الفريق أمس الثلاثاء ، وأكد مسئولو الأهلي أن غياب اللاعب سيمتد لشهر من الآن على أن يؤدي اللاعب برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

حرص أعضاء الجهاز المعاون على الإطمئنان على صحة رمضان صبحي وتمنو سرعة عودة للملاعب سريعاً خاصة أنه أحد الاعمدة الأساسية للفراعنة.

يستعد الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي غداً ضمن مواجهات الجولة التاسعة للدوري و ذلك باستاد المكس بالإسكندرية.