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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ملكات فى مرمى قلوب نجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وراء كل رجل عظيم امرأة والعكس صحيح.. هذه المقولة تنطبق على الرجل الناجح في عمله خاصة الذى يواجه صعوبات مثل نجوم الكرة، فنجد أن زوجات نجوم الكرة تتحمل الكثير من أعباء الحياة في ظل غياب الزوج بسبب ظروف المعسكرات والمباريات.
ونجد أن أغلب نجوم الرياضة يقدرون دور زوجاتهم في حياتهم ويعلنون ذلك في تصريحاتهم، لا سيما أنهم أصبحوا ينشرون صورًا لزوجاتهم عبر السوشيال ميديا.
نجوم الزمالك يمتلكون زوجات جميلات يرصدهن الخليج 365 فى اللقطات التالية :
محمد عواد و زوجته حنين 2
شيكابالا و سارة 2
محمود علاء و زوجته إيمان 1
عمر السعيد و ساندى 3
فرجانى ساسى و زوجته 1
شيكابالا و زوجته سارة 1
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