شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يخصم 5% من عقود لاعبيه بعد الهزيمة أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى مصر المقاصة خصم 5% من عقود اللاعبين عقب الهزيمة أمام الاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز بنتيجة 2 / 3 ضمن مواجهات الجولة الثامنة للدورى. ولعب مصر المقاصة 8 مباريات فى الدورى للموسم الجارى 2019 – 2020، فاز فى مباراتين وخسر فى 5 وتعادل فى لقاء واحد ويتواجد فى المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط. ويدرس الجهاز الفنى لفريق مصر للمقاصة إجراء تغييرات عديدة داخل تشكيل الفريق عقب الخسارة أمس من الاتحاد السكندرى بثلاثية مقابل هدفين فى الجولة الثامنة للدورى. Advertisements ويستعد مصر المقاصة لمواجهة طنطا يوم الجمعة فى الجولة التاسعة للدورى الممتاز.

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