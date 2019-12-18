شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُخطط لضم رجب بكار لتدعيم دفاعاته فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح على ضرورة التعاقد مع رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز، ومنتخبنا الوطني بنهاية الموسم الجاري، في ظل تعذر ضم أكثر من 2 لاعبين خلال الميركاتو الشتوى المقبل، في الوقت الذي أنهت الإدارة الحمراء صفقة محمود عبد المنعم كهربا، فيما يُفضل رينيه فايلر المدير الفني للفريق أن تكون الصفقة الثانية مهاجم، والأقرب أن يكون النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن، الذي يدخل الأهلي في مفاوضات مكثفة لضمه بتوصية من فايلر، والذي أشرف على تدريبه أثناء تدريبه للفريق السويسري.

وعلم ”الخليج 365” أن هناك مسئولا أهلاويا تحدث مع رجب بكار، الذي أبدى رغبة شديدة في اللعب للأهلي والانتقال لصفوفه، خاصة أنه حصل على وعد من إدارة بيراميدز بالسماح له بالرحيل حال تلقيه عرض مناسب على المستوى المادى، بعد أن تم رفض العديد من العروض المغرية له في بداية الموسم الجارى.

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وترى إدارة الأهلي أن رجب بكار هو الخيار الأمثل لتدعيم دفاع الفريق على مستوى الجبهة اليمنى، خاصة أن هناك حاليًا ظهيرين داخل قائمة الفريق، وهما أحمد فتحي الذي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ولم يُجدد عقده حتى هذه اللحظة، ما يعني إمكانية رحيله بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي أبدى محمد هاني رغبة في خوض تجربة الاحتراف خلال الفترة المقبلة، لذلك ترى لجنة التخطيط أن تدعيم هذا المركز أصبح ضرورة مُلحة وليس رفاهية تعاقدية.