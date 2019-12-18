شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى يصرف مستحقات الاعبين قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة اجتماعا مع الجهاز الفنى ولاعبى الفريق داخل أروقة النادى قبل مواجهة الأهلى.

طالب عثمان لاعبو الفريق بضرورة تقديم عرض مميز خلال لقاء الأهلى وتحقيق الفوز من أجل استمرار مسيرة الانتصارات، كما أثنى "رئيس النادى" على آداء اللاعبين وروحهم القتالية خلال لقائى المقاصة ونادى مصر اللذان شهدا تحقيق الانتصار وحصد ستة نقاط صعدت بالفريق لمراكز متقدمة فى جدول المسابقة.

قرر عثمان خلال جلسته مع الفريق صرف مكافآت الفوز فى اللقاءات السابقة تحفيزا للاعبين والجهاز الفنى على تحقيق الفوز ومواصلة العروض الجيدة.

فى نهاية الاجتماع أشاد رئيس مجلس الإدارة بالمجهود الكبير الذى يبذله الجهاز الفنى بقيادة كل من صبرى المنياوى مدير الكرة وأدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة مدربى الفريق حيث شدد على انهم نجحوا فى فرض الانضباط داخل وخارج المستطيل الاخضر مشددا على أنهم أبناء النادى المخلصين الذين لا يبخلوا على ناديهم بأى جهد ويعملوا بإخلاص تحت أى مسمى.

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على الجانب الآخر عقد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إجتماعا بمقر النادى لمناقشة العديد من الملفات الهامة التى تخص النادى فى المرحلة الحالية .

عُقد الاجتماع بحضور كل من المستشار محمد الكلية أمين الصندوق، عضو مجلس الادارة ، عطيتو ألو عراقى ، الدكتور ابراهيم فارس، المهندس سيد رسلان ، المهندس تامر موسى ، محمد ابراهيم عبد الرحيم أعضاء المجلس.

تطرق الاجتماع الى مناقشة ملف كرة القدم و تحسن نتائج الفريق الأول التى تحسنت بشكل كبير بالإضافة الى قطاع الأنشطة والتطور الكبير الذى يشهده وتحقيق جميع الألعاب الجماعية والفردية لنتائج متميزة.

وانتهى الاجتماع بمناقشات حول كيفية تطوير الملفات الفنية والإدارية داخل أروقة القلعة الصفراء.