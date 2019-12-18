شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش قيد بدائل كهربا والنقاز فى الزمالك رغم رفض زيادة الاستبدال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فى اجتماعها المقبل طلب نادى الزمالك بالسماح له بقيد لاعبين جدد فى القائمة كبدائل لـ محمود كهربا وحمدى النقاز اللذين فسخا عقدهما مع الأبيض، بداعى أنهما هربا من القلعة البيضاء على حد تعبير مسئولى نادى الزمالك.

وترفض اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فكرة زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير المقبل الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعى أن ذلك يعتبر تعديلاً فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان، كما اشترطت اللجنة وصول موافقات رسمية من أندية الدورى الـ18 لزيادة الاستبدال كشرط أساسى لمناقشة الأمر، فى الوقت الذى يرفض فيه النادى الأهلى بشكل قاطع فكرة زيادة الاستبدال متمسكا باستمرار لوائح القيد كما بدأت المسابقة.

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وعلم ”الخليج 365” أن اللجنة الخماسية ستناقش طلب نادى الزمالك بالسماح له بقيد لاعبين جديدين فى قائمته بدلا من كهربا وحمدى النقاز فى الاجتماع المقبل للجنة والذى لم يتحدد موعده بشكل رسمى، حيث تدرس اللجنة الموقف القانونى واللائحى لطلب الزمالك قبل البت فيه، لاسيما وأن الزمالك يمتلك مقعدًا وحيدًا فى القائمة عن طريق الاستبدال فى يناير المقبل لتدعيم صفوفه.