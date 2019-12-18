منافس لصلاح.. ليفربول يحسم أولى صفقات يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اقترب نادي ليفربول من حسم أولى صفقات يناير المقبلة من خلال التعاقد مع الدولي الياباني تاكومي مينامينو لاعب فريق سالزبورج النمساوي.

وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من نادي ليفربول، فإن الدولي الياباني سيتجه إلى ميرسيسايد الليلة من أجل الخضوع للكشوفات الطبية على أن يكون انتقاله في الأول من يناير المقبل.

وكشفت الصحيفة أن صاحب الـ24 عامًا، في حال انتقاله إلى ليفربول سيخوض أولى مبارياته أمام الجار اللدود إيفرتون في الخامس من يناير المقبل في مباراة تأتي ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وكشفت تقارير صحفية إنجليزية في وقت سابق أن إدارة ليفربول توصلت إلى اتفاق مع نادي سالزبورج حيث تم من خلالها الاتفاق على رحيل اللاعب إلى بطل أوروبا مقابل دفع الشرط الجزائي والمقدر بما يقرب من سبعة ملايين يورو.

ويقدم مينامينو والذي يلعب في مركز الظهير أو صانع الألعاب مستويات رائعة مع سالزبورج خلال هذا الموسم حيث نجح اللاعب في تسجيل تسعة أهداف وصناعة 11 تمريرة حاسمة في 22 مباراة بمختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن مينامينو لعب أمام ليفربول خلال هذا الموسم مرتين الأولى انتهت لصالح بطل إنجلترا بنتيجة (4-3) في مباراة شهدت تسجيله هدفًا وصناعة آخر، بينما انتهت المباراة الثانية بهزيمة سالزبورج (2-0).