ظهير فلامينجو محذرًا فريقه من صلاح :"خطير للغاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
حذّر فليبي لويس لاعب فريق فلامينجو البرازيلي، فريقه من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لافتًا إلى أن "مو" يُعد من أخطر اللاعبين.
لويس قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميترو" البريطانية، إن صلاح يُعد واحدًا من أخطر اللاعبين الآن، مشددًا أن النجم المصري يتميز بالسرعة.
وأضاف :"إذا كان عليك الدفاع أمام صلاح ستكون عدوًا له، فهو خطير للغاية بجانب أنه سريع ويتميز بإنهاء الفرص بشكل جيد".
وأنهى :"لا يمكننا منح صلاح مساحة لأنه أحد أخطر اللاعبين في العالم".
وسبق وأن لعب فليبي لويس مع صلاح عندما كان الثنائي في تشيلسي قبل أن يستقر البرازيلي في الانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد الإسباني ومنه إلى فلامينجو.
وكان فلامينجو وصل إلى الدور النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية والمقامة حاليًا في قطر 2019 بعد الفوز الذي حققه بطل البرازيل على حساب الهلال السعودي (3-1).
ومن المقرر أن يتحدد الطرف الثاني من المباراة النهائية بمونديال الأندية مساء اليوم عندما يلعب ليفربول أمام مونتيري المكسيكي.
جدير بالذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم السبت المقبل في العاصمة القطرية "الدوحة".
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