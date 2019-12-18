التشكيل المتوقع.. هل يلعب صلاح أمام بطل المكسيك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يبدأ ليفربول مشواره في مونديال الأندية بمواجهة مونتيري المكسيكي في لقاء سيقام مساء اليوم ضمن دور نصف النهائي من مونديال الأندية والمقامة حاليًا في قطر 2019.

وبحسب صحيفة "ميرور" فإن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول سيجري خمسة تعديلات بعد لقاء واتفورد الأخير والذي انتهى لصالح "الريدز" بهدفين دون رد.

أولى التبديلات في الجانب الدفاعي وتحديدًا في الجبهة اليسرى عندما يعود أندي روبيرتسون للمشاركة أساسيًا بدلاً من جيمس ميلنر والذي سيعود في مركزه الأساسي كوسط ملعب.

أما وسط الملعب فسيشهد التشكيل عدة تغييرات بداية من مشاركة من جيمس ميلنر بدلاً من القائد جوردان هندرسون كما سيلعب الدولي الغيني نابي كيتا بدلاً من المصاب فينالدوم.

التبديل الرابع في الفريق المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا بنسختها الأخيرة وهيّ مشاركة أليكس أوكسليد تشامبرلين بدلاً من شيردان شاكيري.

التغيير الأخير في تشكيل ليفربول ستتمثل في مشاركة ديفوك أوريجي بدلاً من ساديو ماني والذي سيحتفظ به كلوب على مقاعد البدلاء.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترنت ألكساندر أرنولد.

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خط الوسط الدفاعي: جيمس ميلنر.

خط الوسط الهجومي: نابي كيتا - أليكس أوكسليد تشامبرلين - محمد صلاح - ديفوك أوريجي.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

في المقابل، استقر المدير الفني الأرجنتيني لفريق مونتيري المكسيكي على التشكيل الذي سيلعب به مباراة ليفربول.

بطل المكسيك استطاع الوصول للمربع الذهبي من البطولة بعد الفوز الذي حققه على حساب صاحب الأرض والضيافة فريق السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يظهر بطل المكسيك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارسيلو باروفيرو.

خط الدفاع: سيزار مونتيس - نيكولاس سانشيز - ليونيل فانجيوني - خيسوس جاياردو - جون ميدينا.

خط الوسط: أرتورو جونزاليس - كارلوس رودريجيز - دورلان بابون.

خط الهجوم: روجيليو فونيس موري - رودولفو بيزارو.