محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات المتنوعة والهامة بالبطولة المختلفة. الخليج 365 يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة لها: 07:00 ـ مونتري VS ليفربول ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD الدوري الاسباني Advertisements 09:00 ـ برشلونة VS ريال مدريد ـ القناة الناقلة: beIN Sports HD3 الدوري الإيطالي 07:00 ـ سامبدوريا VS يوفينتوس ـ القناة الناقلة: الدوري الألماني

09:00 ـ فرايبورج VS بايرن ميونيخ ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 5 HD

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كانت هذه تفاصيل خبر صلاح في مونديال الأندية والكلاسيكو.. تعرف على مواعيد مباريات "الأربعاء المتنوع" والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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