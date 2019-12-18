اونلاين | يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة ريال مدريدوبرشلونة يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش الكلاسيكو ON L

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يقدم لكم موقع "ألفجر الرياضي" بثًا مباشرًا لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد والذي يجمع الفريقين على أرضية ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، في المبارا التي تقام بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا.

ويقدم برشلونة متصدر الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، موسم مميز بقيادة مديره الفني فالفيردي، يدخل مباراة اليوم بعدما نجح في عمل ريمونتادا تاريخية جديدة أمام إشبيلية وفاز بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ8 لبطولة كأس إسبانيا ليعوض خسارته في الذهاب بهدفين دون رد، البارسا يدخل مباراة اليوم وهو مضطرب بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها ليونيل ميسي نجم الفريق، والذي باتت فرص مشاركه ضعيفة للغاية في المباراة.

القنوات الناقلة

ويلتقي فريق برشلونة مع ريال مدريد على معقل البارسا الكامب نو وذلك يوم الأربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس الملك مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بالإضافة إلى قناة TVE La 1 Madrid، وينتظر أن تلعب مباراة إياب دور نصف النهائي بين فريق ريال مدريد وبرشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو يوم 27 فبراير وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد الفريق الملكي يدخل مباراة اليوم وهو في حالة فنية جيدة، بعدما نجح في استعادة توازنه ويحتل ثالث ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة ويفصله 8 نقاط فقط عن البارسا المتصدر، وسيكون جاريث بيل وبينزيمة وراموس عازمين على تقديم مستوى مميز الليلة للثأر من الهزيمة الثقيلة في الليجا أمام البارسا في الدور الأول، ونجح الريال في التأهل لهذا الدور بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 حيثُ انتهى الإياب 3-1، كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في بث حي ومباشر بدون تقطيع.

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ريال مدريد Vs برشلونة.

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 26).

القنوات الناقلة : بي إن سبورت HD1,HD3,HD8 .

الملعب : سانتياجو برنابيو .

المعلقين : رؤوف خليف (HD1) + خليل البلوشي (HD3) + خالد الغول (HD8) + عبدالعزيز بنيج (HD8) + رؤوف خليف (4k).

نتيجة مباراة الذهاب : برشلونة (5-1) ريال مدريد.

موعد المباراة :

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق .

9:45 مساءاً بتوقيت السودان .

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10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:45 مساءاً بتوقيت تونس .

8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

ننتظر معكم وكل عشاق الكلاسيكو مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الاربعاء 18-12-2019 في الدوري الاسباني على ملعب الكامب نو في برشلونة الساعة العاشرة بتوقيت السعودية والتاسعة مساءا بتوقيت مصر وفلسطين وسيتم نقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 3 “beIN Sports HD3” ،بتعليق عصام الشوالي .

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

برشلونة Vs ريال مدريد.

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 10).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : كامب نو .

المعلق : عصام الشوالي .

موعد مباراة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد اليوم الاربعاء 18-12-2019

⏰ العاشرة مساءً بتوقيت السعودية .

⏰ التاسعة مساءً بتوقيت مصر .

⏰ التاسعة مساءً بتوقيت فلسطين .

⏰ التاسعة مساءً بتوقيت الأردن.

⏰ التاسعة مساءً بتوقيت سوريا .

⏰ التاسعة مساءً بتوقيت لبنان .

⏰ العاشرة مساءً بتوقيت العراق .

⏰ التاسعة مساءً بتوقيت السودان .

⏰ العاشرة مساءً بتوقيت اليمن .

⏰ التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا .

⏰ الثامنة مساءً بتوقيت تونس .

⏰ الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر .

⏰ الثامنة مساءً بتوقيت المغرب .

⏰ الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

⏰ العاشرة مساءً بتوقيت البحرين.

⏰ الحادية عشر مساءً بتوقيت سلطنة عُمان.

⏰ العاشرة مساءً بتوقيت الكويت .

⏰ العاشرة مساءً بتوقيت قطر.

⏰ السابعة مساءً بتوقيت موريتانيا.

⏰ العاشرة مساءً بتوقيت جزر القمر .