رياضة | عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن هناك قلق كبير بين حراس الأمن قبل موقعة الكلاسيكو التي ستقام اليوم بين برشلونة وريال مدريد.

ويستقبل برشلونة نظيره ريال مدريد في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" في كلاسيكو الأرض وذلك بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن هناك قلق بين رجال الأمن قبل موقعة الكلاسيكو التي ستقام مساء اليوم.

وأضافت الصحيفة بأن حراس الأمن في برشلونة يخشون أن يكون هُناك غزو هائل للملعب وإلى انهم قد يفتقرون إلى القدرة على القيام بعملهم بالشكل الصحيح مما يزيد في تعقيد الوضع.

ويخوض برشلونة مواجهة اليوم في المركز الأول بجدول ترتيب الليجا برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف فقط عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.