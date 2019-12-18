رياضة | ميلان يستسفر عن نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يستسفر عن نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استسفر نادي ميلان من نظيره برشلونة عن إمكانية التعاقد مع لاعب الوسط كارليس ألينا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن نادي ميلان يرغب في التعاقد مع ألينا في يناير المقبل لدعم صفوفه بداية من الشهر المقبل في ظل حاجة الفريق الإيطالي إلى خدماته.

وكشفت صجيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن ميلان استفسر عن إمكانية التعاقد مع ألينا خلال المفاوضات بشأن توديبو ولكن هناك شكوك من جانب برشلونة بشأن قدرة ميلان المالية.

وأضافت الصحيفة بأن هناك أكثر من ناد مهمتم بالتعاقد مع لاعب الوسط منها خيتافي وريال بيتيس في الليجا.

وتابعت الصحيفة بأنه في حال مغادرة فيدال للانتر من غير المرجح أن يبيع برشلونة في شهر يناير.