رياضة | ماركا تكشف التغييرات المتوقعة في تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة بالكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا تكشف التغييرات المتوقعة في تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة بالكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة الماركا الإسبانية والقريبة من ريال مدريد التغييرات التي من المتوقع أن يجريها الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في تشكيل فريقه في مباراة الليلة أمام برشلونة.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب "كامب نو" في كلاسيكو الأرضبمباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".

وأشارت الماركا بأن زيدان سيدفع بالويلزي جاريث بيل في المباراة منذ بدايتها حيث يفضل المدرب الفرنسي أن يبدأ به على حساب البرازيلي رودريجو الذي شارك في الفترة الأخيرة بشكل أساسي.

الصحيفة أضافت بأن سيلعب بأربعة لاعبين في وسط الملعب اثنين منهما سيقومان بالواجب الدفاعي وعم كاسيميرو وفيدي فالفيردي، أما الثنائي الأخر هو كروس ومودرييتش سيؤديان الواجب الهجومي مع بيل وبنزيمة.

ويدخل ريال مدريد مباراة الليلة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا بفارق الأهداف فقط على برشلونة الذي يحتل الصدارة وكل منهما برصيد 35 نقطة.