رياضة | التشكيل المتوقع لليفربول أمام مونتيري المكسيكي بنصف نهائي مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لليفربول أمام مونتيري المكسيكي بنصف نهائي مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض ليفربول مواجهة قوية مساء اليوم الأربعاء، وذلك أمام نظيره مونتيري المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

ويسعى الريدز لتخطي عقبة الفريق المكسكي وضرب موعدًا مع فلامينجو البرازيلي في المباراة النهائية بعدما تغلب على نظيره الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء.

واستقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام مونتيري المكسيكي والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :-

حراسة المرمى : أليسون

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خط الدفاع : أليكسندر أرنولد - جوميز - فان دايك - روبيرتسون

خط الوسط : هيندرسون - ميلنر - نابي كيتا

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.