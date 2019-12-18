رياضة | غموض مستقبل تير شتيجن مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غموض مستقبل تير شتيجن مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الحارس الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن لاعب برشلونة الإسباني، عن مستقبله ، وافضل ماحدث له في الكلاسيكو "الليجا" ضد ريال مدريد.

قال تير شتيجن في تصريحاته التي نقلها موقع لو10 سبورت الفرنسي: "دائماً ما تكون مواجهة ريال مدريد خطيرة بالنسبة لنا، واجهوا بعض المشكلات بداية الموسم مثلنا تماماً، أصبح الدوري أقوى خاصة من الناحية البدنية، لم تعد هناك مباريات سهلة".

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وأضاف: "لم أتمكن من المشاركة في أول كلاسيكو ، وكنت غاضباً بعض الشيء ، والآن أنا هادئ وجاهز لمباراة الغد الأربعاء".

وتابع: "هذه هي المباريات التي انتظرها بفارغ الصبر، فهي تلك التي تثير جميعي محبي كرة القدم في العالم".

ثم تطرق شتيجن للحديث عن مستقبله مع برشلونة ، قائلاً: "في كرة القدم أنت لا تعرف أبداً ما سيحدث، أريد أن أجعل النادي سعيداً ، وأترك ​​بصمتي هنا".