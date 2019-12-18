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رياضة | غموض مستقبل تير شتيجن مع برشلونة

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تحدث الحارس الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن لاعب برشلونة الإسباني، عن مستقبله ، وافضل ماحدث له في  الكلاسيكو "الليجا" ضد .

قال تير شتيجن في تصريحاته التي نقلها موقع لو10 سبورت الفرنسي: "دائماً ما تكون مواجهة ريال مدريد خطيرة بالنسبة لنا، واجهوا بعض المشكلات بداية الموسم مثلنا تماماً، أصبح الدوري أقوى خاصة من الناحية البدنية، لم تعد هناك مباريات سهلة".

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وأضاف: "لم أتمكن من المشاركة في أول كلاسيكو ، وكنت غاضباً بعض الشيء ، والآن أنا هادئ وجاهز لمباراة الغد الأربعاء".

وتابع: "هذه هي المباريات التي انتظرها بفارغ الصبر، فهي تلك التي تثير جميعي محبي كرة القدم في العالم".

ثم تطرق شتيجن للحديث عن مستقبله مع برشلونة ، قائلاً: "في كرة القدم أنت لا تعرف أبداً ما سيحدث، أريد أن أجعل النادي سعيداً ، وأترك ​​بصمتي هنا". 

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