رياضة | خاص - حارس انبي: نسير على الطريق الصحيح.. ولا أخشى ضم حارس جديد في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - حارس انبي: نسير على الطريق الصحيح.. ولا أخشى ضم حارس جديد في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يخشى محمود جاد حارس مرمى فريق انبي ضم حارس جديد في يناير كما أكد لمراسل الخليج 365 الرياضي

وقال محمود جاد في تصريحات خاصة : اولا سعيد بما نقدمه في الدوري مع طولان، الفوز على المصري جاء بعد تعب وعمل كبير.

واردف : نسير على الطريق الصحيح، ونسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري لكي نعيد انبي مرة اخرى لمكانه الطبيعي.

وعن صفقات يناير قال : لا اخشى ضم حارس جديد للفريق، نعمل جميعا من اجل مصلحة انبي ولا شىء غير ذلك.

وتلقى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خسارته الرابعة في الدوري العام ، وذلك بعد هزيمته أمام انبي بهدف للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من طارق سامي حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد نوفل “مساعد حكم أول ” ، أيمن العقاد ” مساعد حكم ثاني” ، وأمير السيد حكمًا رابعًا.

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أحرز محمد شريف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد خطأ دفاعي من لاعبي المصري ، بتلك النتيجة يتوقف رصيد المصري عند النقطة السابعة يحتل بهم المركز الثاني عشر ، فيما ارتفع رصيد انبي الى النقطة العاشرة يحتل بهم المركز العاشر.



تشكيل المصري : أحمد مسعود لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، أحمد شوشة ، سعيدو سيمبوريه ، محمود حمد لخط الظهر ، فريد شوقي ، اسلام عطية كثنائي خط وسط مدافع ، فيما لعب الثلاثي أحمد ياسر ، حسن علي ، مفتاح طقطق كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمود وادي.



التغييرات : نزول أحمد عادل بدلاً من أحمد ياسر في الدقيقة 70 ، نزول أموتو وأيمن ندا بدلاً من مفتاح طقطق ومحمود حمد في الدقيقة 82

الانذارات : أحمد مسعود في الدقيقة 90+4.



تشكيل انبي : محمود جاد لحراسة المرمى ، علي فوزي ، رامي صبري ، ابراهيم يحيى ، عبد الرحمن عامر لخط الظهر ، محمد رزق ، حميد ماو كثنائي خط وسط مدافع ، فيما لعب الثلاثي محمد بسيوني ، محمد شريف ، زياد كمال كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمود قاعود.



التغييرات : نزول صلاح سليمان بدلاً من حميد ماو في الدقيقة 79 ، نزول عمر بسام بدلاً من محمود قاعود في الدقيقة 84 ، نزول عبد الرحمن عماد بدلاً من زياد كمال في الدقيقة 88.