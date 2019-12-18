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رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد الريال بث مباشر

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة ضد الريال بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 18 / 12 / 2019، أبرزها مباراة برشلونة ضد الريال في ، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني مباراة مؤجلة من "الجولة الـ10"

برشلونة x ، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3.

جدول مواعيد مباريات اليوم في "الجولة الـ17"

سامبدوريا x يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 4.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ16"

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فرايبورج x بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 5.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو "الدور ربع النهائي"

أوكسفورد x مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.

إيفرتون x ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات.

مانشستر يونايتد x كولشيستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 7 beIN SPORT.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية "نصف النهائي"

مونتيري المكسيكي x الإنجليزي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.

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