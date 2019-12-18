رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد الريال بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد الريال بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 18 / 12 / 2019، أبرزها مباراة برشلونة ضد الريال في الدوري الإسباني، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني مباراة مؤجلة من "الجولة الـ10"

برشلونة x ريال مدريد، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ17"

سامبدوريا x يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 4.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ16"

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فرايبورج x بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 5.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو "الدور ربع النهائي"

أوكسفورد x مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.

إيفرتون x ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات.

مانشستر يونايتد x كولشيستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 7 beIN SPORT.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية "نصف النهائي"

مونتيري المكسيكي x ليفربول الإنجليزي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.