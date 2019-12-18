رياضة | التشكيل المتوقع لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق برشلونة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2019/2020.

وكان قد تعادل فريق برشلونة بالجولة الماضية مع فريق ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، وخطف فريق ريال مدريد تعادلا مثير مع فريق فالنسيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا بنتيجة هدف لكل فريق حيث أحرز كريم بنزيما هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق ريال مدريد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستذاع المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة، وفي الساعة الحادية عشر مساء الأربعاء بتوقيت دوله الامارات العربيه، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الجزائر، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العراق والسودان.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد :-

واستقر المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي على التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد، حيث سيدخل الفريق بالقوة الضاربة من أجل تحقيق انتصار ليتصدر جدول الترتيب بشكل منفرد، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيرجو روبرتو - لانجليت - بيكيه - جوردي ألبا.

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خط الوسط : بوسكيتس - فيدال - فرانكي دي يونج.

خط الهجوم : جريزمان - ليونيل ميسي - لويس سواريز.

بينما سيدخل زين الدين زيدان مدرب ريال المباراة من أجل خطف الثلاث نقاط على ملعب فريق برشلونة وتصدر جدول الترتيب بعد احتلاله المركز الثاني حاليا بفارق الأهداف عن فريق برشلونة، ويأتي التشكيل المتوقع للفريق الأبيض :-

حراسة المرمى : كورتوا.

خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ميندي.

خط الوسط : كاسيميرو - توني كروس - فالفيردي - إيسكو - رودريجو.

خط الهجوم : كريم بنزيما.

وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لجميع مباريات الدوري الاسباني في السنوات الأخيرة، حيث ستذاع مباراة الكلاسيكو بين فريق برشلونة وفريق ريال مدريد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD، وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي.