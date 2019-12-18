شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يناقش طلب الزمالك بقيد لاعبين جدد كبدائل لكهربا والنقاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فى إجتماعها المقبل طلب نادى الزمالك بالسماح له بقيد لاعبين جدد فى القائمة كبدائل لمحمود كهربا وحمدى النقاز اللذين فسخا عقدهما مع الأبيض، بداعى أنهما هربا من القلعة البيضاء على حد تعبير مسئولى نادى الزمالك.

وترفض اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فكرة زيادة الإستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير المقبل الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعى أن ذلك يعتبر تعديلا فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان، كما اشترطت اللجنة وصول موافقات رسمية من أندية الدورى الـ18 لزيادة الإستبدال كشرط أساسى لمناقشة الأمر، فى الوقت الذى يرفض فيه النادى الأهلى بشكل قاطع فكرة زيادة الإستبدال متمسكا باستمرار لوائح القيد كما بدأت المسابقة.

وعلم "الخليج 365" أن اللجنة الخماسية ستناقش طلب نادى الزمالك بالسماح له بقيد لاعبين جديدين فى قائمته بدلا من كهربا وحمدى النقاز فى الاجتماع المقبل للجنة والذى لم يتحدد موعده بشكل رسمى، حيث تدرس اللجنة الموقف القانونى واللائحى لطلب الزمالك قبل البت فيه، لاسيما وأن الزمالك يمتلك مقعدا وحيدا فى القائمة عن طريق الاستبدال فى يناير المقبل لتدعيم صفوفه.