شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الأهلي .. رئيس الدراويش يصرف مستحقات اللاعبين قبل المواجهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ، المشرف العام على قطاع الكرة اجتماعا مع الجهاز الفنى ولاعبى الفريق داخل أروقة النادى قبل مواجهة الأهلي.

وطالب عثمان، لاعبو الفريق بضرورة تقديم عرض مميز خلال لقاء الأهلي وتحقيق الفوز من أجل إستمرار مسيرة الانتصارات، كما أثنى على آداء اللاعبين وروحهم القتالية خلال لقائى المقاصة و نادى مصر اللذان شهدا تحقيق الانتصار وحصد ستة نقاط صعدت بالفريق لمراكز متقدمة فى جدول المسابقة.

وقرر عثمان، خلال جلسته مع الفريق صرف مكافأت الفوز فى اللقاءات السابقة تحفيزا للاعبين والجهاز الفنى على تحقيق الفوز ومواصلة العروض الجيدة.

فى نهاية الاجتماع أشاد رئيس مجلس الإدارة بالمجهود الكبير الذى يبذله الجهاز الفنى بقيادة كلا من صبرى المنياوى مدير الكرة وأدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة مدربى الفريق حيث شدد على انهم نجحوا فى فرض الانضباط داخل وخارج المستطيل الاخضر مشددا على أنهم أبناء النادى المخلصين الذين لا يبخلوا على ناديهم بأى جهد ويعملوا بإخلاص تحت أى مسمى

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على الجانب الآخر ، عقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اجتماعا بمقر النادى لمناقشة العديد من الملفات الهامة التى تخص النادى فى المرحلة الحالية .

عُقد الاجتماع بحضور كلآ من ، المستشار محمد الكلية أمين الصندوق ، عضو مجلس الادارة ، عطيتو ألو عراقى ، الدكتور ابراهيم فارس، المهندس سيد رسلان ، المهندس تامر موسى ، محمد ابراهيم عبد الرحيم أعضاء المجلس .

تطرق الاجتماع الى مناقشة ملف كرة القدم و تحسن نتائج الفريق الأول التى تحسنت بشكل كبير بالإضافة الى قطاع الأنشطة والتطور الكبير الذى يشهده وتحقيق جميع الألعاب الجماعية والفردية لنتائج متميزة .

و إنتهى الاجتماع بمناقشات حول كيفية تطوير الملفات الفنية و الادارية داخل أروقة القلعة الصفراء.