شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تتفق على التعاقد مع رجب بكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفقت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح على ضرورة التعاقد مع رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز ومنتخبنا الوطني بنهاية الموسم الجاري، في ظل تعذر ضم أكثر من 2 لاعبين خلال الميركاتو الشتوى القادم، في الوقت الذي أنهت الإدارة الحمراء صفقة محمود عبد المنعم كهربا، فيما يُفضل رينيه فايلر المدير الفني للفريق أن تكون الصفقة الثانية مهاجم ،والأقرب أن يكون النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن ، والذي يدخل الأهلي في مفاوضات مكثفة لضمه بتوصية من فايلر، والذي أشرف على تدريبه أثناء تدريبه للفريق السويسري.

وعلم "الخليج 365" أن هناك مسئول أهلاوي تحدث مع رجب بكار، والذي أبدى رغبة شديدة في اللعب للأهلي والانتقال لصفوفه، خاصة وأنه حصل على وعد من إدارة بيراميدز بالسماح له بالرحيل حال تلقيه عرض مناسب على المستوى المادي، بعد أن تم رفض العديد من العروض المغرية له في بداية الموسم الجاري.

وتري إدارة الأهلي أن رجب بكار هو الخيار الأمثل لتدعيم دفاع الفريق على مستوى الجبهة اليمنى، خاصة وأن هناك حالياً ظهيرين داخل قائمة الفريق، وهما أحمد فتحي الذي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ولم يُجدد عقده حتى هذه اللحظة، مما يعني امكانية رحيله بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي أبدى محمد هاني رغبة في خوض تجربة الاحتراف خلال الفترة المقبلة، لذلك ترى لجنة التخطيط أن تدعيم هذا المركز أصبح ضرورة مُلحة وليس رفاهية تعاقدية.