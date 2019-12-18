شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يطلب معسكرين للاعبى المنتخب المحليين قبل شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، من اتحاد الكرة إقامة معسكرين للاعبى المنتخب الوطنى المحليين لمدة 3 أو 4 أيام، وتحديدًا قبل المعسكر الرسمى للفراعنة فى مارس المقبل الذى يشهد افتتاح مشوار الفراعنة فى تصفيات كأس العالم 2022، وأرجع حسام البدرى طلبه إلى رغبته فى التواصل مع اللاعبين بشكل مستمر خاصة أن آخر معسكر كان فى نوفمبر الماضى، ومن الصعب ألا يتجمع لاعبو المنتخب طوال تلك الفترة.

وتجرى يوم 21 يناير المقبل قرعة تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".. ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول قرعة تصفيات كأس العالم لمعرفة المنتخبات التى سيتواجد بها الفراعنة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022

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ويبدأ منتخب مصر أولى مبارياته بتصفيات كأس العالم فى شهر مارس ثم شهر يونيو المقبل.. وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي على تأهل أول كل مجموعة فقط من المجموعات الـ10 على أن يتم إقامة مباراتين بين المنتخبات المتأهلة ليصعد 5 منتخبات أفريقية فقط إلى كأس العالم 2022.