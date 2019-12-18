شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات مفاوضات إعارة "عمار" الأهلي للاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى عمار حمدي صانع ألعاب الأهلي عرضًا من الاتحاد السكندري للعودة إليه على سبيل الإعارة ولمدة 6 أشهر، تبدأ في شهر يناير المقبل وتنتهي بنهاية الموسم الجاري، ولعب عمار حمدي للاتحاد السكندري في الموسم الماضي على سبيل الإعارة وقدم مستويات ممتازة، قبل أن يتخذ الأهلي قرارًا بعودته، إلا أنه لم يحصل على أي فرصة للمشاركة حتى هذه اللحظة.

وأبدت إدارة الأهلي مرونة في ملف إعارة عمار حمدي لمنحه فرصة المشاركة وذلك للوقوف على مستواه بشكل أكبر وتحديد موقفه في الموسم الجديد، سواء بعودته والاستعانة بخدماته في صفوف الفريق، أو إعارته مُجددًا لأحد الأندية التي ستطلب ضمه في وقتها وطلب عمار حمدي موافقة ناديه على الرحيل للاتحاد السكندري.