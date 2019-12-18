شكرا لقرائتكم عمار حمدي يتلقى عرضا للعودة للاتحاد السكندري على سبيل الاعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى عمار حمدي صانع العاب الاهلي عرضاً من الاتحاد السكندري للعودة اليه على سبيل الإعارة ولمدة 6 أشهر، تبدأ في شهر يناير المقبل وتنتهي بنهاية الموسم الجاري، ولعب عمار حمدي للاتحاد السكندري في الموسم الماضي على سبيل الإعارة وقدم مستويات ممتازة، قبل أن يتخذ الأهلي قراراً بعودته، إلا أنه لم يحصل على أي فرصة للمشاركة حتى هذه اللحظة.

وأبدت إدارة الأهلي مرونة في ملف إعارة عمار حمدي لمنحه فرصة المشاركة وذلك للوقوف على مستواه بشكل أكبر وتحديد موقفه في الموسم الجديد، سواء بعودته والاستعانة بخدماته في صفوف الفريق، أو إعارته مُجدداً لأحد الأندية التي ستطلب ضمه في وقتها وطلب عمار حمدي موافقة ناديه على الرحيل للأتحاد السكندري.