شكرا لقرائتكم كارتيرون يطالب ادارة الزمالك بالتعاقد مع مدافع سوبر في الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من مجلس إدارة النادي التعاقد مع مدافع سوبر في فترة الانتقالات الشتوية المبكرة بسبب النقص العدد الذي يعاني منه خط الدفاع بخلاف عدم اقتناع المدير الفني بمستوي بعض لاعبي الدفاع، حيث يعاني الزمالك من وجود لاعب واحد فقط في مركز الظهير الأيمن وهو حازم امام عقب رحيل حمدي النقاز والمطالبة بفسخ تعاقده، وفي مركز الظهير الأيسر يوجد عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي والأخير لم يصل بمستواه لدرجة اقناع المدير الفني الفرنسي.

اما بالنسبة للاعبي قلب الدفاع فان الزمالك يضم الرباعي محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام، مما يستلزم وجود مدافع سوبر في ظل ضغط المباريات وتعرض اللاعبين للايقاف او الإصابات، مثلما حدث في مباراة طلائع الجيش التي غاب فيها حازم امام الظهير الأيمن الوحيد في الفريق بسبب الإصابة.

كما طلب كارتيرون ضرورة تدعيم مركز حراسة المرمي بعد الأخطاء التي يرتكبها محمد عواد وعدم اقتناعه بمستوي محمد أبو جبل وقلة خبرة محمد صبحي، الا ان إدارة النادي أكدت ان مركز حراسة المرمي في الزمالك لا يعاني من أزمات حيث سيتم قيد محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمس الأساسي للفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد عودته من الإصابة التي كان يعاني منها وكانت عبارة عن قطع في وتر أكيلس.