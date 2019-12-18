شكرا لقرائتكم الأهلي يخوض مرانه الاخير اليوم قبل مواجهة الاسماعيلي في الاسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الأهلى مرانه الأخير بالقاهرة ظهر اليوم ،الأربعاء ، قبل السفر للأسكندرية لمواجهة لمواجهة الإسماعيلى في السابعة والنصف من مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة فى بطولة الدورى العام.

ويخوض الاهلي مرانه الأخير بالقاهرة فى الثانية ظهر اليوم الأربعاء، على ملعب التتش وعقب نهاية المران يعلن رينيه فايلر المدير الفنى القائمة التى سوف تتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق .

ويسعى الاهلي لمواصلة انتصاراته فى بطولة الدورى العام، بعد تحقيق الفوز فى المباريات الستة التى خاضها الفريق فى الدورى العام، محققا العلامة الكاملة وبرصيد 18 نقطة.