شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب التعاقد مع مدافع في يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من مجلس إدارة النادي التعاقد مع مدافع سوبر في فترة الانتقالات الشتوية المبكرة بسبب النقص العددي الذي يعاني منه خط الدفاع بخلاف عدم اقتناع المدير الفني بمستوي بعض لاعبي الدفاع، حيث يعاني الزمالك من وجود لاعب واحد فقط في مركز الظهير الأيمن وهو حازم إمام عقب رحيل حمدي النقاز والمطالبة بفسخ تعاقده، وفي مركز الظهير الأيسر يوجد عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي والأخير لم يصل بمستواه لدرجة إقناع المدير الفني الفرنسي.

أما بالنسبة للاعبي قلب الدفاع فإن الزمالك يضم الرباعي محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام، ما يستلزم وجود مدافع سوبر في ظل ضغط المباريات وتعرض اللاعبين للإيقاف أو الإصابات، مثلما حدث في مباراة طلائع الجيش التي غاب فيها حازم إمام الظهير الأيمن الوحيد في الفريق بسبب الإصابة.

كما طلب كارتيرون ضرورة تدعيم مركز حراسة المرمي بعد الأخطاء التي يرتكبها محمد عواد وعدم اقتناعه بمستوى محمد أبو جبل وقلة خبرة محمد صبحي، إلا أن إدارة النادي أكدت أن مركز حراسة المرمي في الزمالك لا يعاني من أزمات حيث سيتم قيد محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى الأساسي للفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد عودته من الإصابة التي كان يعاني منها وكانت عبارة عن قطع في وتر أكيلس.